Muratpaşa'da kutuplaşmaları kıran bir festival

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali, Akra Antalya’da gerçekleştirilen gala yemeğiyle başladı. Açılış gecesi, 21 ülkeden 26 şehrin katılımıyla, şehirler arasında dostluk köprülerinin kurulduğu bir buluşma noktası oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin, bir yanı uçsuz bucaksız maviliğiyle Akdeniz’e açılan, diğer yanı konakları ve begonvillerle çevrili sokakları ve meydanlarıyla tarihe uzanan Antalya’nın tarihi kent merkezinde düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali başladı. Bu yıl 21 ülkeden 26 şehrin katıldığı festivalin gala yemeği Akra Antalya’da gerçekleşti. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliğindeki geceye çok sayıda davetli katıldı.

 ‘GELECEK KUŞAKLAR DA BURADA BULUŞMALI’

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Kaleiçi Old Town Festivali’nin kültürleri bir araya getiren ve dünyanın ortak sorunlarına çözümler aranan hem kültürel hem de diplomatik bir çalışma olduğuna vurgu yaptı. Başkan Uysal gecede konuşmasına şöyle devam etti:

“Savaşların hüküm sürdüğü vahşi bir politik ortam var dünyamızda. Her şey çok hızlı yaşanıyor. Çok hızlı tüketiliyor. Kültürel varlıklar; bize bu hayatın hissederek, daha yavaş, ritimle, dolu dolu, anlaşılarak yaşanabileceğini gösteriyor. Bu duygu, dünyamızın ihtiyacı olan duygu. Bu duygu barış demek, estetik demek. Katılımcı bütün şehirler, burada geçirdikleri üç gün boyunca sadece temsil ettikleri şehirleri ve kendilerini değil şehirlerinin bütün insanlarını da bir araya getirmiş gibi oluyor. Dünyanın çeşitli şehirlerinin temsilcileri bu festivalle bir araya geliyor. Şehirlerin kültürel varlıkları da ruhları da gelecekleri de burada buluşuyor. Gelecek kuşakları da burada buluşmalı.”

‘DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ’

Çek Cumhuriyeti Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Starek, Kaleiçi Old Town Festivali’ni şehir diplomasisi açısından çok önemli bulduğunu söyledi. Başkan Starek, “Bizim için en büyük sorunlardan biri, dünyada ve siyasette artan kutuplaşma. Bu festival, dostluk ve birlikte çalışma konusunda ilerlemenin yolunu gösteren bir örnek” dedi.

Romanya Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor ise festivalin şehirler arasında güçlü bağlar kurduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Bu harika bir festival ve harika insanlar. Bu festival aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirle ağ kuruyorsunuz. Ve bu çok önemli. Bizler de farklı yerlerden gelerek Türkiye hakkında, Türk halkı hakkında, kültürleri, tarihleri ve gastronomileri hakkında çok şey öğreniyoruz ve dost oluyoruz.”

BARIŞIN DİLİ

Ukrayna Kamıanets-Podılskyı Belediye Başkanı Mykhailo Positko da kültürel kaynaşma açısından festivali çok değerli bulduğuna vurgu yaptı. Başkan Positko, şu ifadeleri kullandı:

“Bu festivale katılarak farklı halkların kültürlerini tanıma, çeşitli projeler aracılığıyla birleşme ve kültürel etkinlikleri paylaşma fırsatına sahip oluyoruz. Bu bizim için hem çok önemli hem de çok faydalı. Eminim ki bu tür birliktelikler, ortak etkinlikler ve iletişim, festivalin daha da güçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak.”

Moldova Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov ise “Böyle festivaller her devlet için gerekli. Yalnızca tarih değil; dil, müzik, dans, kültür. Birbirimizi bu festivaller aracılığıyla tanıyor ve anlıyoruz” dedi.

Galanın sonunda Başkan Uysal, festivale katılan belediye başkanları, temsilci ve heyetlere plaketlerini takdim etti.

HEYETLER MURATPAŞA’DA

Diğer yandan, 12 Ekim’e kadar devam edecek festivalin ikinci günü yabancı şehir heyetlerinin Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaretiyle başladı. Başkan Uysal, konuklarını belediyenin kültür salonunda ağırladı. Ziyarette karşılıklı hediyeler takdim edildi. 

