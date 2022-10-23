Muratpaşa'da ''Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu'' açılıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünde Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu’nu törenle açacak. Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi bahçesindeki salonun açılışı 27 Ekim Perşembe saat 11.00’de yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine inşa ettiği spor salonlarına bir yenisini Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nde ekledi.

İnşaatı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan salona Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü anısına Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu adı verildi. Salonun açılışı 27 Ekim Perşembe saat 11.00’de yapılacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu’yla birlikte Antalya’ya 8 yıl içinde 10 spor tesisi kazandırdıklarını söyledi. Okul bahçelerine inşa edilen spor salonlarının ders saatlerinde öğrenciler arda kalan zamanda ise mahalle sakinleri ve amatör spor kulüplerince kullanıldığını belirten Başkan Uysal, “Bu şekilde 6 spor salonumuz bulunuyor. Bununla birlikte Yenigöl ve Yeşildere mahallelerimizde çadır tipi spor salonlarımızı, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezimizi ve inşaatını tamamladığımız Süleyman Erol Yüzme Havuzunu kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal, bu yatırımları belediyenin özkaynak düzeni içinde gerçekleştirdiklerini belirterek “Müteahhitlik hizmetlerine başvurmadan, kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz” dedi.