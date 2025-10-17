Muratpaşa'da Lider Çocuk Tarım Kampı

  1. Anasayfa
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandı üzerinde Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen “Lider Çocuk Tarım Kampı” kapsamında, kooperatifçilik kültürünü tanımaları amacıyla Kepez Şerife Tufan İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliğinin Antalya ayağı Muratpaşa Belediyesi’nin Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda gerçekleşti. Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kepez Şerife Tufan İlkokulu öğrencileri, Kadın Kooperatifleri Mağazası’nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilere mağaza gezdirildi; kooperatifçilik kültürü, kadın emeğinin önemi ve yerel üretimin desteklenmesi konularında bilgi verildi. ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ projesiyle çocuklarda tarım bilinci, üretim sevgisi, emeğin değeri ve kadınların ekonomiye katkısının öğrenilmesi; toplumsal dayanışma ruhunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Antalya ve çevre illerden 39 farklı kadın kooperatifinin ürünlerinin sergilendiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda, erişteden reçele, sirkeden turşuya el emeği organik gıdalar; doğal kozmetik ürünler ve el emeği hediyelik eşyalar yer alıyor. Konsinye satış modeli uygulanan mağazada, kadın üreticiler ürünlerini aracısız şekilde tüketiciyle buluşturma imkanı buluyor.

