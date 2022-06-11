Muratpaşa'da mavi bayraklı plajlar için özel yazılım

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, girişlerin ücretsiz olduğu mavi bayraklı falez plajları için yakın bir dönemde hizmete sunacağı yazılımla doluluk oranını anlık olarak gösterecek. Böylece daha evden, otelden çıkmadan plaj tercihi yapılabilecek.

Antalya’nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan ve ahşap platform üzerine kurulu Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajlarında sezon hareketli başladı. Her birinde mavi bayrak dalgalana plajlarda üstelik girişler de ücretsiz.

FALEZ PLAJLARI

Muratpaşa Belediyesi’nin eski Lara Caddesi üzerinde bulunan İnciraltı Falez Plajı, 2016’da açıldı. Aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi’nin ilk plajı olan İnciraltı’na asansörle inme imkanı da bulunuyor. Belediyenin şezlong-şemsiye ve büfe hizmeti de verdiği plaj, 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.

İnciraltı Falez Plajı’nın ardından Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Kent Parkı ve Mobil falez plajlarını hizmete açtı. Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajının 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Üç plaj da ilk mavi bayraklarını 2017’de aldı ve her yıl korumayı başardı.

İlk Mavi Bayrağını 2018’de alan Erenkuş Falez Plajı’na ise yine eski Lara Caddesi’nde Aziz Sancar Parkı’ndan ulaşılıyor. Plajın 500 metrekarelik güneşlenme alanını bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi’nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı ise adını bulunduğu koydan alan Konserve Koyu Falez Plajı. Bu yıl 4’üncü kez mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, özellikle turistlerin vazgeçemediği plajlar arasında yer alıyor.

İNTERNETE BAK ÖYLE KARAR VER

Muratpaşa, girişlerin ücretsiz olmasının yanı sıra uygun fiyatlı şezlong-şemsiye ve büfe hizmetiyle de tercih edilen falez plajları için geliştirdiği bir yazılımı yakın dönemde uygulamaya alacak. Yeni uygulamayla, kent sakinleri ve turistler daha evden, otelden çıkmadan plajlardaki doluluk oranını anlık olarak görebilecek. Yazılım, plajlardaki şezlongların üzerine yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor.