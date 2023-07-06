Muratpaşa'da Meclis toplanıyor
Muratpaşa Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 6 Temmuz Perşembe (bugün) saat 14.30'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.
Muratpaşa Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 6 Temmuz Perşembe (bugün) saat 14.30'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.
GÜNDEM
- Yoklama- Saygı Duruşu-İstiklal Marşı ve Açılış.
- Belediyemiz Meclisinin 01.06.2023 günlü olağan toplantı tutanağının oylanması.
- 05.04.2023 tarih ve 85 sayılı meclis kararı ile kurulan ihtisas komisyonlarındaki eksilen komisyon üyesi yerine yeni komisyon üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 334 sayılı yazısı.
- Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde eksilen üye yerine yeni üye seçimine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 429 sayılı yazısı.
- Belediyemiz ile Muratpaşa Muhtarlar Derneği arasında İşbirliği Protokolü yapılması ile protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Av. Ümit UYSAL'a yetki verilmesine ilişkin Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 20.06.2023 tarih ve 625 sayılı yazısı.
- Norm Kadro uygulamasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.06.2023 tarih ve 2052 sayılı yazısı.
- Afet İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları hakkında yönetmeliğine ilişkin Afet İşleri Müdürlüğün 20.06.2023 tarih ve 35 sayılı yazısı.
- Muratpaşa İlçe sınırları içerisinde bulunan parsellerde açılır kapanır gölgelik izinleri, zemin terası, çatı terası ve açık otopark gölgeliklerine ilişkin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 4226 sayılı yazısı.
- Kızıltoprak Mahallesi 4551 ada 24, 25, 30 parsellerde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2809 sayılı yazısı.
- 6732 ada 1, 2 parseller ile 6211 ada 1, 2 parseller ve çevresine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.05.2023 tarihli 16085 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2810 sayılı yazısı.
- Gençlik Mahallesi Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut kullanımlı 873 ada 8 parselin İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) ve Konut kullanımlı olarak planlanması ile yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2811 sayılı yazısı.
- Kızılsaray Mahallesi Ticaret kullanımlı 3277 ada 3 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2806 sayılı yazısı.
- Şirinyalı Mahallesi Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut kullanımlı 7826 ada 4 parselde yapılaşma koşulunun düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2812 sayılı yazısı.
- Demircikara Mahallesi Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut kullanımlı 1834 ada 1 parselde TAKS’ın kaldırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2813 sayılı yazısı.
- Muratpaşa Mahallesi, Özel Proje Alanı kullanımlı 12710 Ada 4, 7, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsellerin Ticaret, Ticaret-Konut, Özel Anaokulu Alanı, Park ve Trafo kullanımlı olarak planlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2814 sayılı yazısı.
- Haşimişçan Mahallesi Ticaret kullanımlı 5219 ada 2 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2817 sayılı yazısı.
- Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde yer tahsis edilen derneklerin aylık kira bedelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün 20.06.2023 tarih ve 325 sayılı yazısı.
- ASSİM İnovasyon Merkezi Yönergesinde revizyon yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün 21.06.2023 tarih ve 328 sayılı yazısı.
- Doğuyaka Mahallesi 12760 ada 1 parsel, Güzeloba Mahallesi 13120 ada 1 parsel, Kızıltoprak Mahallesi 2859 ada 3 parsel, Yüksekalan Mahallesi 3677 ada 2 parsel, Kızılarık Mahallesi 6552 ada 1 parsel, Ermenek Mahallesi 10655 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan İlkokul, Ortaokul, Lise kullanımlarında yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2807 sayılı yazısı.
- Soğuksu Mahallesi Lise kullanımlı 12565 ada 1 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2805 sayılı yazısı.
- Gebizli Mahallesi Temel Eğitim Okulu kullanımlı 8566 ada 6 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2808 sayılı yazısı.
- Kızıltoprak Mahallesi Konut kullanımlı 2753 ada 2 parsele İsteğe Bağlı Ticaret (İBZT) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2804 sayılı yazısı.
- Kızıltoprak Mahallesi Konut kullanımlı 4550 ada 31 parselde Yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2815 sayılı yazısı.
- Topçular Mahallesi imar planı iptalli olan 12579 ada 1 parselin TİCK (Ticaret-Konut) kullanımlı olarak planlanması ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2023 tarih ve 2816 sayılı yazısı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol