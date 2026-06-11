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Muratpaşa'da Meltem Mahallesi geri dönüşümde zirveye yükseldi

Muratpaşa'da Meltem Mahallesi geri dönüşümde zirveye yükseldi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesinde mayıs ayının geri dönüşüm şampiyonu bu kez Meltem Mahallesi oldu. Mayıs ayında 8 bin 689 kilogram atık toplayan mahalleyi Yeşilbahçe ve Konuksever mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Atık” projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından kısa sürede ilçe geneline yayılan projeyle Muratpaşalılar, 10 yılda toplam 25 milyon 763 bin 789 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdı. Bu atıklar karşılığında ilçe sakinlerine toplam 13 milyon 194 bin 42 lira gelir sağlandı.

57 BİN 271 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Mayıs ayında ilçe genelinde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 57 bin 271 kilogram ambalaj atığı evlerden toplandı. Atıklarını çöpe atmak yerine biriktiren ilçe sakinleri, geri dönüşüm sayesinde toplam 64 bin 801 lira gelir elde etti.

Mayıs ayı mahalle sıralamasında ise Meltem Mahallesi 8 bin 689 kilogram atıkla ilk sırada yer aldı. Yeşilbahçe Mahallesi 4 bin 597 kilogramla ikinci, Konuksever Mahallesi ise 4 bin 97 kilogramla üçüncü oldu.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIYOR?

Kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belirli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların bedeli vatandaşların Çevreci Komşu Kartlarına yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan kart; Türkiye genelinde alışverişlerde, online ödemelerde kullanılabiliyor. Kartta biriken bakiyeler ayrıca tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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