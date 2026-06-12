Muratpaşa’da Milli heyecan Deniz Yüzü Kafe'de
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Muratpaşa Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Deniz Yüzü Kafe'de dev ekrandan canlı yayınlayacak.
Ziya Gökalp Kent Parkı içerisinde yer alan Deniz Yüzü Kafe, 14 Haziran Pazar günü milli heyecana ev sahipliği yapacak. A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma, saat 07.00'de dev ekrandan canlı yayınlanacak. Muratpaşalılar, Dünya Kupası heyecanını deniz manzarası eşliğinde yaşayacak. Ay-yıldızlı formayla sahaya çıkacak millilerimize destek vermek isteyen futbolseverler, Deniz Yüzü Kafe'de buluşacak.
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