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Muratpaşa'da milli voleybolculara baklava dopingi

Muratpaşa'da milli voleybolculara baklava dopingi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya’da oynanacak FIVB Milletler Ligi için antrenmanlarını Muratpaşa Belediyesi’nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları 21-26 Mayıs’ta oynanacak. 16 takımın mücadele edeceği ligin Antalya etabında Filenin Efeleri Kanada, Hollanda, Fransa, ABD ile karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda yapılan ilk antrenmanın ardından belediye heyeti Filenin Efelerine baklava ikram etti. A Milli Takımının Antalya’nın ardından ikinci adresi 5-9 Haziran’da Japonya, üçüncü adresi 18-23 Haziran’da Slovenya olacak.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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