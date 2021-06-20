Muratpaşa'da Müzik Sokakta kulakların pasını sildi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ‘Müzik Sokakta' etkinliğinde bu hafta da kentin beş noktasında müzisyenler yeniden sahne heyecanı yaşadı. Kulakların pasını silen konserlerden biri Fikret Otyam Parkı’nda gerçekleşirken solist Füsun Sovuksu’nun seslendirdiği oyun havalarıyla park adeta bayram yerine döndü.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ‘Müzik Sokakta’ etkinliğinde, bu hafta da kentin beş noktasında müzisyenler yeniden sahne heyecanı yaşadı. Kulakların pasını silen konserlerden biri Fikret Otyam Parkı’nda gerçekleşirken solist Füsun Sovuksu’nun seslendirdiği oyun havalarıyla park adeta bayram yerine döndü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller, kısıtlamalar nedeniyle kapalı olan eğlence mekanları nedeniyle zor bir dönemden geçen müzisyenlere destek olmak için başlattığı Müzik Sokakta etkinliğinde yedinci hafta geride kaldı.

Kademeli normalleşme süreciyle yeniden başlayan etkinlikte her cuma günü Antalya’nın beş ayrı noktasında kentin müzisyenlerinin yeniden dinleyicileriyle buluşurken etkinliğin bu haftaki noktalarından biri Antalya Sanatçılar Derneği’ne de ev sahipliği yapan, 2015’te hayatını kaybeden gazeteci, yazar, ressam ve fotoğraf sanatçısı Fikret Otyam’ın adını taşıyan park oldu.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi’yle düzenlenen etkinlikte Füsun Sovuksu sahne aldı. Sovuksu’nun seslendiği birbirinden hareketli oyun havalarına oturdukları yerden eşlik eden Antalyalıların kendilerini ritme bırakması uzun sürmedi. Müziğin sesinin duyup parka gelenler, evlerde geçen uzun günlerin ardından açık havada canlı müzik dinlemek için parkta hazır bekleyenler, karşılıklı oynayarak şarkılara eşlik etti.

Dinleyicilerden Gülser Avar, pandeminin sanat camiasını da olumsuz etkilediğini belirterek, “Mağdur durumdalardı. Muratpaşa Belediyemiz de bu konuda duyarlılık gösterdi. Sanatçılara katkıda bulunmak amacıyla ‘Yaşasın sanat yaşasın müzik’ diyerek bir organizasyon düzenlendi” diye konuştu. Fikret Otyam Parkı’nda düzenlen etkinliğin son derece güzel geçtiğini söyleyen Avar, “Belediyemizle gurur duyuyoruz. Yaşasın sanat yaşasın müzik” dedi.