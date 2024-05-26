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Muratpaşa'da Müzik Sokakta’ya yoğun ilgi

Muratpaşa'da Müzik Sokakta’ya yoğun ilgi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz boyunca kentin parklarında devam edecek Müzik Sokakta konserlerinde bu hafta tanınmış isimler sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin, kentin müzisyenlerini parklarda kent sakinleriyle buluşturduğu Müzik Sokakta konserleri devam ediyor. Yaz boyunca devam edecek Antalya’nın tanınmış isimlerinin sahne aldığı ‘Müzik Sokakta’ konserleriyle cuma ve cumartesi akşamları kent sakinleri keyifli saatler yaşadı.

Büyük ilgiyle takip edilen konserler bu hafta cuma günü Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Park, cumartesi ise Yalım Park ve Yenigün Mahallesi’nde Şehitler Parkı’nda düzenlendi. 18.00’de başlayan konserler de Erdal İnönü Kent Parkı’nda Onur Nugay, Yalım Park’ta Çağlar Özaydın, Şehitler Parkı’nda ise Füsun Sovuksu sahne aldı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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