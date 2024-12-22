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Muratpaşa’da online nikah rezervasyon dönemi başlıyor

Muratpaşa’da online nikah rezervasyon dönemi başlıyor
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Muratpaşa Belediyesi, dünya evine girmek isteyen çiftlerin işlerini kolaylaştıracak bir uygulamaya adım atıldı. Belediye, çiftlerin nikah günlerini internet üzerinden önceden belirleyebilecekleri onlıne nikah rezervasyon dönemine geçiş yaptı. Uygulama 2 Ocak’ta başlayacak.

Online rezervasyon için evlenecek çiftlerin siteme üye olması gerekiyor. Üyeliğin gerçekleşmesinin ardından belediyenin nikah takvimi üzerinden müsait olan gün ve saatlerden birini tercih edilerek nikah günleri belediyeye gidilmeye gerek kalmadan belirlenebilecek.

Rezervasyonlar sadece evlenecek kişiler adına yapılabilecek. Rezervasyon tarihinin oluşturulmasının ardından fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopileri, 5’er adet vesikalık fotoğraf, evliliğe engel durum olmadığını belirtir sağlık raporu, Muratpaşa ilçe sınırlarında ikamet etmeyen çiftler ikamet belgesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar için evliliğe engel durum olmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporunun 7 iş günü içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı evlendirme birimine teslim edilmesi gerekiyor.

Geçerli süre içinde işlemlerini tamamlamayan çiftlerin rezervasyonları iptal edilecek, aynı zamanda aynı gün ve saat için tekrar rezervasyon yapmalarına izin verilmeyecek. Bizzat başvuru yapmayan çiftlerin rezervasyon işlemleri kesin kayıt olarak kabul edilmeyecek. 2 Ocak tarihinde başlayacak online nikah rezervasyon işlemleri belediyenin resmi internet sitesi muratpasa-bld.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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