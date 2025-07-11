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Muratpaşa’da Orhan Okulu’ya görkemli karşılama

Muratpaşa’da Orhan Okulu’ya görkemli karşılama
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 664’üncü yılında altın kemeri Antalya’ya getiren “Paşanın Aslanı” Orhan Okulu, memleketi Antalya’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte konvoy eşliğinde şehir turu yapan Başpehlivan Okulu, “Hedefim kemerin ebedi sahibi olmak” dedi.

Bu yıl Kırkpınar'da Muratpaşa Belediyespor adına güreşerek altın kemeri Antalya’ya kazandıran Okulu, Döşemealtı TOKİ konutları önünde başlayan konvoyla karşılandı. Konvoyda Başkan Uysal’ın yanı sıra Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Başantrenör Kemal Yılmaz ve takım arkadaşları da yer aldı. Antalya sokaklarında coşkulu kalabalıklarla buluşan konvoy, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şehir turu, Muratpaşa Belediyesi önünde sona erdi. Belediye önünde meşaleler, konfetiler ve karanfillerle karşılanan Okulu için burada bir karşılama töreni düzenlendi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başcazgırı Emin Ger’in sunumunu yaptığı törende Başkan Uysal, “Muratpaşa'mız bir spor kentidir. Spor kenti, sanat kenti, kültür kenti ve hizmet kenti olmaya devam edeceğiz” dedi.

Altın kemerin sahibi Başpehlivan Okulu’yu tebrik eden Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

“Orhan Okulu Muratpaşa gibi çalışıyor. Muratpaşa da Orhan Okulu gibi çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah kaza, bela, sakatlık gibi mühim bir şey olmaz ise bu altın kemeri üç kez alıp daimi olarak da Antalya'ya getirecektir. Bundan hiçbir şüphem yok.”

Kendisini büyük coşkuyla karşılayıp mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Başpehlivan Okulu ise “Altın kemer Muratpaşa’mıza hayırlı olsun. Önümüzdeki hedef Kırkpınar’da üç yıl üst üste bu altın kemeri alarak ebedi sahibi olmak. Bunu Muratpaşa Belediyemizle başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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