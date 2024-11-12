  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da ''öykü'' ödülleri sahiplerini buldu

Muratpaşa'da ''öykü'' ödülleri sahiplerini buldu

Muratpaşa'da ''öykü'' ödülleri sahiplerini buldu
Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri’nde, edebiyatın en canlı alanı olan ‘öykü’ dalında verilen ödüllerin sahipleri belli oldu. En İyi Öykü Kitabı ödülüne ''Ne Yeni Ne Başka'' ile Ayşen Işık, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülüne ise ''Kıran Yeli'' ile Gülser Kut Arat değer görüldü.

Antalya’yı canlı bir edebiyat şehri yapmak ve Antalya’nın edebiyatta daha çok yer almasını sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Antalya Edebiyat Günleri’nin 9’uncusu, 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Edebiyat Günleri bu yıl “Akdeniz ve Barış” temasıyla düzenlenecek.

Genel yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri’nin danışma kurulunda İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Ali Cengizkan, Tarık Günersel, Tuncer Çetinkaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gülnur Karaaslan yer aldı. Her yıl öykü dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurul ise İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Süreyya Köle ve Şenay Eroğlu Aksoy’dan oluştu.

BU YILIN ÖDÜLLERİ

Antalya Edebiyat Günleri’nde bu yıl Onur Ödülü, Türk edebiyatında 1990’larda yerini alan kadın edebiyatının öncülerinden Ayla Kutlu’ya takdim edilecek. Yılın En İyi Öykü Kitabı ödülüne, sıradan yaşamların ara sokaklarına sızan, fark edilemeyen ya da fark edilmek istenmeyenleri en ince ayrıntısına kadar gösteren “Ne Yeni Ne Başka” eseriyle Ayşen Işık layık görüldü. En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü ise “Bizim eskiden geleceğimiz olan şimdiki zamanı nasıl değerlendireceğiz?” sorusunu soran “Kıran Yeli” kitabıyla Gülser Kut Arat’ın oldu.

Yazarlara ödülleri, 22 Kasım Cuma akşamı Türkan Şoray’da düzenlenecek törende takdim edilecek. Ödül töreni, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan konseriyle sona erecek. Tören öncesinde İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde ve Dilan Kaya koordinatörlüğünde “Akdeniz Akdeniz” isimli karma resim sergisinin açılışı yapılacak. Serginin açılış saati ise 19.00.

ERCAN KESAL, EDEBİYAT GÜNLERİNDE

Antalya Edebiyat Günleri, 23-24 Kasım’da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda paneller, söyleşiler, kitap imza saatleri, öykü ve şiir okumalarıyla devam edecek. Antalya Edebiyat Günleri konukları arasında Ercan Kesal, Tarık Günersel, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Baki Ayhan, Gülümser Çankaya, Altay Öktem, Elçin Sevgi Suçin, Özcan Karabulut, İsa Küçük, Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Prof. Dr. İnge Uytterhoeven, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Antalyalı birçok yazar ve şair yer alıyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji il il uyardı: Kış asıl şimdi geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Kış asıl şimdi geliyor! Ünlü börekçi Türkiye'ye kıyma yerine bakın ne yedirmiş! Ünlü börekçi Türkiye'ye kıyma yerine bakın ne yedirmiş! Yolcu uçağına silahlı saldırı: İniş yaparken saldırı düzenlendi Yolcu uçağına silahlı saldırı: İniş yaparken saldırı düzenlendi Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan formül bulundu Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan formül bulundu 50 yaşında spor salonuna çevirdiği evinde şampiyonaya hazırlanıyor! 50 yaşında spor salonuna çevirdiği evinde şampiyonaya hazırlanıyor! Gencecik bir kadın daha, güpe gündüz sokak ortasında katledildi Gencecik bir kadın daha, güpe gündüz sokak ortasında katledildi Cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü... Sıla bebeğin katil zanlısı tahliye edildi Cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü... Sıla bebeğin katil zanlısı tahliye edildi İslam Memiş altın yatırımcısını tarih vererek uyardı İslam Memiş altın yatırımcısını tarih vererek uyardı CHP bugün bir belediye daha kazandı CHP bugün bir belediye daha kazandı Kadın avukata mide bulandıran taciz: Genç kadın tacizcisini ifşa etti Kadın avukata mide bulandıran taciz: Genç kadın tacizcisini ifşa etti
Yemek kartı ile market alışverişi yapanlara kötü haber Yemek kartı ile market alışverişi yapanlara kötü haber Bu görüntüler Hindistan'dan değil, Hatay'dan! Bu görüntüler Hindistan'dan değil, Hatay'dan! Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü TÜİK'in mahkemeye verdiği savunma ortaya çıktı TÜİK'in mahkemeye verdiği savunma ortaya çıktı Oyunculuğu bırakan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı Oyunculuğu bırakan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı Sıfır faizli kredi kampanyalarında yarış kızıştı: İşte o bankalar Sıfır faizli kredi kampanyalarında yarış kızıştı: İşte o bankalar Sadece Türkiye'yi değil, tüm Dünya'yı ilgilendiriyor: Binlerce pina tespit edildi Sadece Türkiye'yi değil, tüm Dünya'yı ilgilendiriyor: Binlerce pina tespit edildi İstanbul'un burnunun dibinde kahreden manzara İstanbul'un burnunun dibinde kahreden manzara Samet Akaydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı: Aşkını ilan etti Samet Akaydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı: Aşkını ilan etti Ünlü oyuncu 4'üncü kez anne olacağını çırılçıplak duyurdu Ünlü oyuncu 4'üncü kez anne olacağını çırılçıplak duyurdu