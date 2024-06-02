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Muratpaşa'da perde Soner Ustaoğlu anısına açılıyor

Muratpaşa'da perde Soner Ustaoğlu anısına açılıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu’nun Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlendiği tiyatro günlerinin 3’üncüsü 6-13 Haziran’da gerçekleşecek. Tiyatro Günleri’nde Antalya, Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir barolarının tiyatro toplulukları sahne alacak.

Yakalandığı hastalığın ardından 2021 yılında hayata veda eden Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor. 6-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Tiyatro Günleri’ne bu yıl Türkiye Barolar Birliği de destek veriyor. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 7 baro 8 oyunla sahnede olacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Tiyatro Günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu’nun oynayacağı ‘Yalancı Aranıyor’ isimli oyunla açılış yapacak. 7 Haziran’da Bursa Barosu ‘Rosenberler Ölmemeli’ oyunuyla, 8 Haziran’da İstanbul Barosu ‘Ne Seninle Ne Sensiz’, 9 Haziran’da ise Diyarbakır Barosu ‘Underground Bir Yeraltı Komedisi’ isimli oyunlarla sahnede olacak.

Eskişehir Barosu’nun 10 Haziran’da ‘Dönemeç’ oyunuyla devam edecek Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, 11 Haziran’da Ankara Barosu’nun ‘Haydi Karına Koş’, 12 Haziran’da İzmir Barosu’nun ‘Büyük Romulus’ oyunlarıyla devam edecek. 13 Haziran’da Antalya Barosu Baro Tiyatro’nun oynayacağı ‘Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı’ oyunuyla Tiyatro Günleri sona erecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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