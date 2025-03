Muratpaşa’da Ramazan bereketi: İlk iftar sofrasında binler buluştu

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarını Meltem Mahallesi pazar yerinde düzenledi. Bayındır, Meltem ve Soğuksu mahallelerini bir araya getiren iftar programında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa’mızda birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği iftar sofralarının ilki, Meltem Mahallesi pazar yerinde kuruldu. 4 binden fazla mahalle sakini, Muratpaşa Belediyesi aşevinde hazırlanan yemeklerle oruçlarını açtı. İftara, Başkan Ümit Uysal’ın yanı sıra CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle temsilcileri de katıldı.

BİRLİK, BERABERLİK, DAYANIŞMA TÜM GÜCÜYLE DEVAM EDİYOR

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada Ramazan ayında Muratpaşa’da yaşanan sevgi, saygı, birleşme, kardeşlik, dayanışmanın tüm Türkiye’ye yayılmasını diledi. Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz, memleketimiz ve tüm dünya çeşitli badirelerden geçiyor. Ayrışma her yerde. Ötekileşme her yerde. Savaşlar her yerde. Çatışmalar, çelişkiler hayatı sarıyor. Ama bizim Muratpaşa'mızla ortaya koyduğumuz ortak yaşam kültürü, dayanışma kültürü, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı, ihtiyacı olan ve elini uzatan hiç kimsenin elinin havada kalmaması anlayışı, ekonomik krize, sosyal çelişkilere, toplumu ayrıştıran siyaset tablosuna rağmen bütün gücüyle varlığını sürdürüyor. Muratpaşa'mızda birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma bütün hızıyla, bütün gücüyle devam ediyor.”

BAŞKA BELEDİYE YOK

Ramazan dışında da belediyenin aşevinin her gün 2 bin 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek desteği sağlandığını sözlerine ekleyen Başkan Uysal, Ramazan’ın bu paylaşım ruhunu daha da güçlendirdiğini belirtti. Uysal, “10 yıldır iftar sofralarımızda herkesle buluşuyoruz. Oruç tutan, tutmayan fark etmeksizin, mahallelerimizde hep birlikte aynı sofraya oturuyoruz. Her gün ayrı bir mahallede iftar düzenleyerek dayanışmayı büyütüyoruz” diye konuştu. Başkan Uysal ayrıca kendi aşevi imkanlarıyla bu kadar kalabalık iftar sofraları kurabilen bir başka belediye olmadığını söyledi.

55 MAHALLE İÇİN İFTAR SOFRALARI

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan boyunca ilçenin 55 mahallesi için iftar sofraları kurmaya devam edecek. 3 Mart’ta Varlık Mahallesi pazar yerinde, 4 Mart’ta Başöğretmen Atatürk Okulu yanında, 5 Mart’ta Yenigün pazar yerinde mahalle sakinleri iftar sofralarında buluşacak. 6 Mart’ta Meydankavağı, Çaybaşı ve Demircikara mahalleleri, 7 Mart’ta ise Engelsiz Kafe’de engelli dernekleri ve ASSİM dernekleri için özel bir iftar programı düzenlenecek.