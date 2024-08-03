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Muratpaşa'da sıcak havada buz gibi eğlence

Muratpaşa'da sıcak havada buz gibi eğlence
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Son yılların en sıcak yaz ayını yaşayan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin doğal buz pateni pisti büyük ilgi görüyor. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceleri aştığı bu günlerde, 450 metrekare genişliğindeki Dağyakası Buz Pateni Pisti, Antalya’nın kavurucu sıcağında serin bir kaçış noktası sunuyor.

Hafta içi her gün 13.00-21.00 saatleri arasında açık olan pistte, uzman eğitmenler tarafından çocuklar için buza başlangıç ve yetişkinler için buz pateni dersleri veriliyor. Bu sayede minikler, eğitmenler eşliğinde buz pateni yapmanın keyfini çıkarırken hem spor yapma hem de eğlenme imkanı buluyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Dağyakası Buz Pisti, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan 'açık hava çocuk oyun dünyası' Teneffüs Park içinde yer alıyor. Tesiste buz hokeyi ve artistik buz pateni eğitimleri de veriliyor ve aynı anda 60 kişi buz pistini kullanabiliyor. Eğlence ve sporun bir arada sunulduğu bu benzersiz deneyim için 45 dakikalık kullanım ücreti sadece 150 lira ve fiyatlara paten ile koruyucu ekipman dahil. Daha fazla zaman geçirmek isteyenler için günlük sınırsız kullanım ücreti ise 350 lira. Ayrıca, 20 kişi ve üzeri gruplar için özel fiyat uygulamaları da mevcut.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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