Muratpaşa'da sıfırdan zirveye bisiklet yarışı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını anısına, masmavi Akdeniz’in hemen üzeri falezlerden 1853 metre yükseklikteki Feslikan Yaylası’na bisiklet tırmanış yarışı düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Bisiklet Derneği, Antalya Bisiklet Festivali Derneği, Bisiklet Turizmi Derneği’nin yanı sıra Uğur Bisiklet ve Leo firmalarını destekçiler arasında yer aldığı Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Farklı kategorilerde 500’e yakın sporcunun pedal çevirmesi beklenen etkinlikte, 22 kilometresi tırmanış olmak üzere 50 kilometrelik parkur kat edilecek. Katılımcıların yol ya da dağ bisikletiyle katılabildiği yarış, Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'ndan, 1853 metre rakımdaki Feslikan Yaylası'na kadar sürecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına düzenlediği spor etkinlikleri, tenis kortlarında da devam edecek. 17- 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek “100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası” ASTUR Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler spor.muratpasa-bld.gov.tr internet adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Kayıtların ücretsiz olduğu turnuvaya başvuru tarihi ise 13 Eylül’de sona eriyor.