  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da sonbahar dönemi spor okulları başlıyor

Muratpaşa'da sonbahar dönemi spor okulları başlıyor

Muratpaşa'da sonbahar dönemi spor okulları başlıyor
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 25 branşta düzenleyeceği sonbahar dönemi spor okulları 22 Eylül Pazartesi başlıyor. Bu yıl branşlar arasında doğada harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı temel alan oryantiring de yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi üzerine kurulu ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi başlıyor.

Bu yıl 25 branşta düzenlenecek sonbahar spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, minder güreşi, masa tenisi, satranç, yüzme, su cimnastiği, buz pateni, fitness, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alıyor. Ayrıca, doğada harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı temel alan oryantiring spor dalı da bu yıl branşlar arasına eklendi. Uzman eğitmen kadrosu ile Muratpaşa’da eğitimler 22 Eylül’de başlayacak.

 

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler! Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler! Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti! Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti! ''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı! ''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı! Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi; yeni başkan Sadettin Saran oldu Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi; yeni başkan Sadettin Saran oldu Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı Yine bir kayıp genç kız vakası: 16 yaşındaki Gizem'den haber alınamıyor! Yine bir kayıp genç kız vakası: 16 yaşındaki Gizem'den haber alınamıyor! Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı! Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı! Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı! Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı! CHP'de Özgür Özel oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi CHP'de Özgür Özel oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi
Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı! Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı! Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! Yeni haftanın hava durumu değişti: Sonbaharda yaz ve kışı birlikte yaşayacağız! Yeni haftanın hava durumu değişti: Sonbaharda yaz ve kışı birlikte yaşayacağız! Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada! Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada! Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi!'' Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi!'' Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar