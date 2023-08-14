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Muratpaşa'da sportmenliği de öğreniyorlar

Muratpaşa'da sportmenliği de öğreniyorlar
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz dönemi spor okullarında, voleybol kursları 5 spor salonunda devam ediyor. 250 öğrencisi bulunan kurslarda sadece voleybol değil rakibe saygı gibi sportmenliğin kuralları da öğretiliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam program ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ kapsamında düzenlediği spor okullarında yaz dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklar için 18, yetişkinler için ise 8 branşta açılan kurslar arasında voleybol en çok tercih edilen spor dallarından oldu.

8-11 yaş grubuna yönelik kurs, Dilşad Refizade, Güzeloba İlkokulu, Kuvayı Milliye, Aynur Ayan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor salonlarında pazar hariç her gün devam ediyor. Antrenör Nevzat Acar, yaz dönemi voleybol kurslarında 250 öğrencisi olduğunu belirtirken 11 yaşındaki Selen Naz Yılmaz, iyi bir voleybol eğitimi alırken aynı zamanda sportmenliği de öğrendiklerini “Maçlarda kaybedenleri tebrik ediyoruz. Onlarla dalga geçmiyoruz” sözüyle anlattı.  

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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