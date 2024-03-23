Muratpaşa'da Su ve İklim Çalıştayı tamamlandı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü’nde ‘bir damla hayat’ için ‘Su ve İklim Çalıştayı’ yapıldı.

Dünya Su Günü ve Orman Haftası kapsamında Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü’nde ‘Su ve İklim Çalıştayı’ düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi, Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER), Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (ÇMO) işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda film gösterimleri, müzik dinletileri, sunumlar, söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştayda Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü ve ÇMO Antalya Şubesi yönetim kurulu üyesi Ceren Şahin, ‘Atık Yönetimi’ konulu sunumunda entegre atık yönetimi, iklim krizi ve suyun doğru ve verimli kullanımı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Suyun sadece bir kaynak olmaktan öte, yaşamın merkezinde yer aldığını vurgulayan ÇETADER Genel Sekreteri Ebru Arslan Savaş, ‘Çevre Mentörlüğü ve Su OkuryazarlığI’ üzerine yaptığı sunumda suyun sürdürülebilir kullanımı ve korunmasının önemine dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve ÇETADER yönetim kurulu üyesi Dr. Tahsin Şahin ise, ‘Girişimcilik ve İnovasyon’ konulu sunumunda su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili yenilikçi fikirlerin önemine vurgu yaparak, genç girişimcilerin bu alanda nasıl adımlar atabileceği konusunda ipuçları verdi.

Ayrıca ressam Sinan Demir, ‘Doğanın Belleğinde Uyuyanlar’ kısa film gösterimi ve söyleşisinin ardından öğrencilerle birlikte kuruyan su kaynaklarına dikkat çeken bir duvar resmi yaptı. Bağımsız Sanat Hareketi’nin gönüllü sanatçıları ise taş boyama, atık ve tava atölyeleriyle çalıştaya katıldı. Çalıştayın sonunda öğrencilerden oluşan ritim ve müzik toplulukları dinleti gerçekleştirdi.