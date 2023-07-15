Muratpaşa'da sulu serinlik

Kavurucu yaz sıcaklıklarının etkili olduğu Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeklerin barınakları suyla serinletilirken kedilerin tutulduğu odalarda klimalar 24 saat çalışıyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrettiği Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken diğer yandan hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için önlemler alınıyor. Veteriner Hekim Umut Uçar, merkezde açık alanda bulunan bölümlerinin gölgeliklerle kapatıldığını söyledi. Bu bölümleri suyla serin tutmaya çalıştıklarını aktaran Uçar, “Yıkamak değil serinletme amacıyla yapıyoruz. Bulaşıcı hastalıklarda, mantar enfeksiyonunda yıkamak hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Soğuk sularla etrafın serinlemesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Uçar, kedilerin ise sürekli klimaların çalıştığı odalarda tutulduğunu söyledi.