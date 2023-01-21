Muratpaşa'da tatil Teneffüs Park’ta güzel

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, yarıyıl tatili için dopdolu bir program hazırladı. 22 farklı oyun alanı, hobi ve sanat atölyeleriyle Teneffüs Park, pazartesi hariç her gün açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan 16 bin metrekarelik açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’ta yarıyıl eğlencesi başlıyor. Pazartesi hariç her gün açık olacak Teneffüs Park, sınırsız eğlence ve oyun için kapılarını saat 10.00’da açacak. 22 farklı oyunun alanının bulunduğu Antalya’nın tek açık hava dünyasında saat 13.30’da atölyeler başlayacak. 14.30’a kadar devam edecek oyun, sanat ve hobi atölyelerinin ardından Teneffüs Park’ta heyecan ve adrenalin dolu dakikalar başlayacak.

Çocukların kıyasıya mücadele ettiği survior parkurunda yarışmalar 14.30 – 15.30 arasında gerçekleşecek. Teneffüs Park’ta masal ağacı saati, oyunlarla sürecek etkinlikler mini discoyla sona erecek. Tüm bunların yanı sıra Teneffüs Park’ta her pazar kar partisi de düzenlenecek. Teneffüs Park’a giriş ücreti ise 2-17 yaş grubu için 30 lira.