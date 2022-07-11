Muratpaşa'da tatilde büyük kolaylık

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği plajların doluluk oranını gösteren yazılım tatilcilere büyük kolaylık sağladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajları, Kurban Bayramı tatilinde sezonun en

yoğun günlerini yaşarken belediyenin plajların anlık doluluğunu gösteren yazılımı tatilcilere ve kent

sakinlerine büyük kolaylık sağladı.



Türk turizmin başkenti Antalya’da, doğa harikası falezlerinin Akdeniz’in enfes maviliğiyle buluştuğu

noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde hem yerli

ve yabancı turistlerin hem de kent sakinlerinin tercihi oldu.



Tatilcilerin çantasını hazırlayıp toplu ulaşım araçlarıyla dahi ulaşabildiği, girişlerin ücretsiz, şezlong-

şemsiye kullanım ücretinin ise sadece 20 lira olduğu mavi bayraklı plajlar, hizmet kalitesiyle de dikkat

çekerken Muratpaşa Belediyesi, plajlarda doluluk oranlarının anlık takip edileceği bir yazılımı bayram

öncesi uygulamaya aldı.



Belediyenin resmi internet sitesinin plajlar sekmesinden kullanıma sunulan yazılımla Erenkuş, İnciraltı

ve Konserve Koyu falez plajlarında doluluk oranı anlık takip edilebiliyor. Yazılım, şezlonglar üzerine

yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor. Yazılım sayesinde kent sakinleri ve turistler daha evden,

otelden çıkmadan hangi plajda boş şezlong – şemsiye olduğunu öğrenebiliyor.