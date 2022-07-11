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Muratpaşa'da tatilde büyük kolaylık

Muratpaşa'da tatilde büyük kolaylık

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği plajların doluluk oranını gösteren yazılım tatilcilere büyük kolaylık sağladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajları, Kurban Bayramı tatilinde sezonun en
yoğun günlerini yaşarken belediyenin plajların anlık doluluğunu gösteren yazılımı tatilcilere ve kent
sakinlerine büyük kolaylık sağladı.

Türk turizmin başkenti Antalya’da, doğa harikası falezlerinin Akdeniz’in enfes maviliğiyle buluştuğu
noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde hem yerli
ve yabancı turistlerin hem de kent sakinlerinin tercihi oldu.

Tatilcilerin çantasını hazırlayıp toplu ulaşım araçlarıyla dahi ulaşabildiği, girişlerin ücretsiz, şezlong-
şemsiye kullanım ücretinin ise sadece 20 lira olduğu mavi bayraklı plajlar, hizmet kalitesiyle de dikkat
çekerken Muratpaşa Belediyesi, plajlarda doluluk oranlarının anlık takip edileceği bir yazılımı bayram
öncesi uygulamaya aldı.

Belediyenin resmi internet sitesinin plajlar sekmesinden kullanıma sunulan yazılımla Erenkuş, İnciraltı
ve Konserve Koyu falez plajlarında doluluk oranı anlık takip edilebiliyor. Yazılım, şezlonglar üzerine
yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor. Yazılım sayesinde kent sakinleri ve turistler daha evden,
otelden çıkmadan hangi plajda boş şezlong – şemsiye olduğunu öğrenebiliyor.

Etiketler tatil muratpaşa
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