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Muratpaşa'da Teneffüs Park'a yeni oyun parkuru

Muratpaşa'da Teneffüs Park'a yeni oyun parkuru
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’a yeni bir oyun parkuru kuruldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 2016 yılında 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park’a “Kaydırak Kulesi” isimli bir oyun parkuru kuruldu. Kulede çocukların kaydıraklara ulaşabilmesi için tırmanış alanlarından geçmesi gerekiyor. 8 yaş üzeri çocuklara serbest kullanım alanı sağlayan bu yeni oyun alanı, 8 yaşından küçük çocuklar için ise ebeveyn gözetiminde kullanılabilecek.

Kaydırak kulesinin yanı sıra Teneffüs Park’ta kum gemisi, spor alanı, çamur havuzu, trambolin, dönence, soft play, bebek parkı, mavi etap teleferik, macera parkuru, survivor yarışma parkuru, futbol ve basketbol sahaları ve ebeveynlerin de zaman geçirebileceği jetonlu oyunların yer aldığı aile eğlence merkezi yer alıyor. Ayrıca alanda, çocukları farklı hayal dünyalarına sürükleyen sanal gerçeklik cihazı da bulunuyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’a yeni bir oyun parkuru kuruldu.

Teneffüs Park’a çocuğunu getiren ebeveynlerden Metin Tören, parka yeni oyuncakların gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaydırak kulesini çocukların tüm vücudunu çalıştırması ve kas gelişimi açısından önemli bulduklarını söyledi. Tören, “İki yıldır bu parka geliyoruz. Çeşitli etkinlikler ve tiyatrolar oluyor. Genellikle takip ediyoruz. Ayda iki kere gelmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Torununu Teneffüs Park’a getiren Mehmet Durmaz ise parkta çeşit çeşit oyunun bulunmasından ve giriş ücretlerinin ekonomik olmasından memnun olduklarını söyledi. Durmaz, “Sıklıkla burada vakit geçiriyoruz” dedi.
Pazartesi günleri hariç her gün açık olan Teneffüs Park, sınırsız eğlence için 10.00’dan 18.00’e kadar hizmet veriyor. 0-2 yaş çocuklar ve yetişkinlerin ücretsiz giriş yapabildiği alana 2-17 yaş arası için ise giriş ücreti ise 150 lira olarak belirlendi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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