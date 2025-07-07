  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da tören ertelendi

Muratpaşa'da tören ertelendi

Muratpaşa'da tören ertelendi
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, 2015 ve 2018’den sonra üçüncü kez zirveye çıkan Orhan Okulu için kutlama ve karşılama töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muratpaşa Belediyespor’un başpehlivanı, “Paşa’nın Aslanı” Orhan Okulu, altın kemeri kuşandı. 36 yaşındaki sporcu, 6 kez final yaptığı Kırkpınar’da 2015 ve 2018’in ardından üçüncü kez zirveye adını yazdırdı. Güreşlerde sırasıyla Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş, Enes Doğan’ı yenen Okulu’nun Feyzullah Aktürk’le final mücadelesi 19 dakika sürdü. Okulu, ‘tek dalıp’ sürdüğü rakibini açık düşürerek başpehlivanlığa uzandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Okulu’yu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kutlarken planlanan kutlama ve karşılama töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi. Başkan Uysal, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 8 askerin şehit olması ve adalet duygusunu zedeleyen gelişmeler nedeniyle, bu başarıya yakışan coşkulu bir kutlamayı şu an için yapmanın uygun olmayacağını belirtti. Uysal, “Bu büyük gururu, daha adil, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlarda hep birlikte coşkuyla kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Diğer yandan Orhan Okulu da destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ederken altın kemeri ebedi sahibi olmak isteğini söyledi. Okulu, “Antalya halkına kemeri götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Altın kemeri üst üste 2 kez daha alıp ebedi sahibi olmak istiyorum” dedi.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor adasının yasak aşk iddialarının başrolleri fena yakalandı Survivor adasının yasak aşk iddialarının başrolleri fena yakalandı Galatasaray'ın yıldızı, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu Galatasaray'ın yıldızı, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu 4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışa çıktı! İstanbul da listede 4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışa çıktı! İstanbul da listede Kız kardeşini defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalıştı! Kız kardeşini defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalıştı! Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor! Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor! Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ortalığı karıştırdı Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ortalığı karıştırdı Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var'' Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var'' Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçik sayısı 12'ye yükseldi! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçik sayısı 12'ye yükseldi! Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım davasında 11 ünlü isme zorla getirme kararı Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım davasında 11 ünlü isme zorla getirme kararı Makas attığını iddia ettiği kadın şoföre kabusu yaşattı! Makas attığını iddia ettiği kadın şoföre kabusu yaşattı!
Bakan Şimşek imzaladı; maaş zam oranı resmen belli oldu Bakan Şimşek imzaladı; maaş zam oranı resmen belli oldu Avrupa'da, ABD'de tüm dünyada yasak, Türkiye'de çatır çatır satıyorlar! Avrupa'da, ABD'de tüm dünyada yasak, Türkiye'de çatır çatır satıyorlar! Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı: Limitler değiştirildi! Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı: Limitler değiştirildi! Süper Lig'in eski gol kralı takımsız kaldı! Süper Lig'in eski gol kralı takımsız kaldı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu Şeyma Subaşı Bodrum'da aşka geldi: Dudak dudağa aşk pozu olay oldu Kulislere bomba gibi düşen iddia: ''Erdoğan veda konuşması yaptı'' Kulislere bomba gibi düşen iddia: ''Erdoğan veda konuşması yaptı'' Aşiret düğününde gelin ve damada takı değil adeta bir servet takıldı! Aşiret düğününde gelin ve damada takı değil adeta bir servet takıldı! Yiğit Bulut kansere yakalandı Yiğit Bulut kansere yakalandı Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu