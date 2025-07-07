Muratpaşa'da tören ertelendi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, 2015 ve 2018’den sonra üçüncü kez zirveye çıkan Orhan Okulu için kutlama ve karşılama töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muratpaşa Belediyespor’un başpehlivanı, “Paşa’nın Aslanı” Orhan Okulu, altın kemeri kuşandı. 36 yaşındaki sporcu, 6 kez final yaptığı Kırkpınar’da 2015 ve 2018’in ardından üçüncü kez zirveye adını yazdırdı. Güreşlerde sırasıyla Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş, Enes Doğan’ı yenen Okulu’nun Feyzullah Aktürk’le final mücadelesi 19 dakika sürdü. Okulu, ‘tek dalıp’ sürdüğü rakibini açık düşürerek başpehlivanlığa uzandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Okulu’yu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kutlarken planlanan kutlama ve karşılama töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi. Başkan Uysal, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 8 askerin şehit olması ve adalet duygusunu zedeleyen gelişmeler nedeniyle, bu başarıya yakışan coşkulu bir kutlamayı şu an için yapmanın uygun olmayacağını belirtti. Uysal, “Bu büyük gururu, daha adil, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlarda hep birlikte coşkuyla kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Diğer yandan Orhan Okulu da destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ederken altın kemeri ebedi sahibi olmak isteğini söyledi. Okulu, “Antalya halkına kemeri götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Altın kemeri üst üste 2 kez daha alıp ebedi sahibi olmak istiyorum” dedi.