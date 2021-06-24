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Muratpaşa'da Üçgen’den çalışmalar son sürat

Muratpaşa'da Üçgen’den çalışmalar son sürat

Antalya’da, ana ulaşım akslarından Anafartalar, Tonguç caddeleriyle Vatan Bulvarı ve devamında Abdi İpekçi Caddesi arasında kalan Üçgen Mahallesi'nde, Muratpaşa Belediyesi’nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, kendi ürettiği asfaltla Antalya’nın kalbi ilçeyi sokak sokak yenilemeye devam ediyor.  Mart 2016’da hizmete açtığı asfalt plent tesisinde sadece 2020’de 95 bin 397 ton asfalt üreten Muratpaşa Belediyesi, Üçgen Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda 10 bin 371 ton asfalt kullanacak.  Mahallede yenileme başta Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü olmak üzere kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da çalışmaları yerinde incelediği Üçgen’de çalışmalar Dolapdere ve Sokullu gibi ana akslarla birlikte 7 bin 222 metre uzunluğundaki 22 cadde ve sokağı kapsıyor. Sokak sokak devam eden çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede önce iş makineleriyle eski asfaltı tamamen kazıyor ardından sıcak asfalt döküyor.

Etiketler muratpaşa belediyesi
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