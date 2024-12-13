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Muratpaşa'da ünlü yazar Aytmatov’un eserleri kütüphaneye bağışlandı

Muratpaşa'da ünlü yazar Aytmatov’un eserleri kütüphaneye bağışlandı
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Türk dünyasının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 96’ncı yılı anısına Kırgızistan Antalya Başkonsolosloğu, Muratpaşa Belediyesi’nin yazarla aynı adı taşıyan kütüphanesine 220 kitaplık Aytmatov eserlerini bağışladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi Aytmatov’un doğum gününde Kırgızistan Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov’la belediyenin yazarla aynı adı taşıyan kütüphanesinde bir araya geldi. Doğum günü için yazarın büstü çiçeklerle süslenirken günün anısına Kırgızistan Başkonsolosluğu, Cengiz Aytmatov Kütüphanesi’ne ünlü yazarın eserlerinden oluşan 220 adet kitap bağışladı. Türkçe baskılardan oluşan bu kitaplar arasında ‘Gün Olur Asra Bedel’, ‘Beyaz Gemi’, ‘Cemile’ ‘Toprak Ana’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘İlk Öğretmenim’, ‘Elveda Gülsarı’ gibi yazarın dünyaca ünlü eserleri yer aldı.

Başkan Uysal, Aytmatov’un hem dünyanın hem Türk dünyasının çok önemli bir yazarı olduğunu belirterek “Büyük bir dimağ, büyük bir edebi üretici, büyük bir ilham kaynağı. Geçmişte olduğu kadar gelecekte de nesillerimiz için, insanlık için ve Türk dünyası için çok önemli bir kılavuz. Kendisini minnetle yad ediyoruz” diye konuştu.

Başkonsolos Koshonov ise Kırgız kültürünü yansıtan bu kütüphanenin kendileri için oldukça değerli olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Koshovov ayrıca Kızgızistan’ın milli destanı ‘Manas Destanı’nın özel bir cildini Başkan Uysal’a hediye etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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