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Muratpaşa'da web tasarımı eğitimleri başlıyor

Muratpaşa'da web tasarımı eğitimleri başlıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) 18 yaş ve üzeri için düzenleyeceği web yazılım eğitimi başvuruları 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Teknoloji alanında iş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişerek ekonomik faydaya dönüşmesi süreçlerinde fiziksel ortam, makine ve ekipman desteği sağlayan ASSİM Teknoloji Merkezi, web tasarımı eğitimleri için başvuruları başlattı. ASSİM Teknoloji Merkezi, açacağı web yazılımı eğitimiyle Antalya’da yazılımcı ekosistemine istihdam sağlamak üzerine köprü görevi görmeyi ve insanlara yeni iş imkanları oluşturmayı hedefliyor. 18-40 yaş arasındaki meraklılarını ağırlayacak eğitime başvurular 0242 322 52 70 numaralı hat üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 28 Şubat’ta sona erecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) 18 yaş ve üzeri için düzenleyeceği web yazılım eğitimi başvuruları 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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