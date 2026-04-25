  Muratpaşa'da yangın tatbikatı

Antalya Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediyenin ana hizmet binasında personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Anonslarla yapılan acil durum çağrısının ardından bina hızla tahliye edildi. Personel, belediye binasının yanında yer alan Atatürk Kent Meydanı’ndaki ‘Acil Toplanma Noktası’nda toplandı.

Afet İşleri Müdürlüğü personellerinden Samet Savaş’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Savaş, yangın battaniyesinin 500 dereceye kadar dayanabildiğini ve yangını boğma yöntemiyle etkili şekilde söndürebildiğini belirtti.

Elektrik yangınlarında hem yangını kontrol altına alabilmek hem de elektrikli cihazları koruyabilmek adına özel geliştirilmiş yangın tüplerinin de belediyenin çeşitli noktalarında yer aldığını belirten Savaş, olası bir yangın anında rüzgarın arkaya alınarak 45 derecelik sporcu duruşu açısıyla yangına müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Verilen bilgilerin ardından gönüllü personel, Acil Toplanma Noktası’nda oluşturulan yapay yangına yangın tüpleri ile müdahalede bulunarak uygulamalı yangın söndürme deneyimi yaşadı.

Savaş, “Belediyemizde her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıyoruz. Önemli olan insanların sağlıkla, güvenle ve huzurla evine dönmesi ve hayatına devam edebilmesi” dedi. Tatbikata gönüllü olarak katılan Özlem Kavakderelioğlu ise, “Bu eğitimlerin en büyük faydası evlerimizde yaşanabilecek kazaların önlenmesine katkı sağlaması. Panik yapılmadığı ve doğru teknikler kullanıldığı sürece hayat kurtarıcı olacaktır” diye konuştu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Gülistan Doku davasında valinin oğlunun cephaneliği ortaya çıktı!
Gülistan Doku davasında valinin oğlunun cephaneliği ortaya çıktı!
Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü
Kan donduran olay: 14 yaşındaki kız çocuğu, taciz iddiasıyla babasını öldürdü
Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi: Yüzde 9'a düşürülecek
Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi: Yüzde 9'a düşürülecek
Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı
Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı
Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...
Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...
Eski sevgilinin ''barışma planı'' elinde patladı! Kahraman olacaktı, cezaevini boyladı
Eski sevgilinin ''barışma planı'' elinde patladı! Kahraman olacaktı, cezaevini boyladı
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi
Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü
Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isim güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! AK Partili isim güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarihi itiraf! Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarihi itiraf! Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi 23 Nisan kutlamalarında ''Türk Bayrağı'na basıp geçtiler'' iddiası ortalık karıştırdı! 23 Nisan kutlamalarında ''Türk Bayrağı'na basıp geçtiler'' iddiası ortalık karıştırdı! 17 yaşında, 130 suç kayıtlı ve 172 yıl kesinleşmiş hapis kararlı suç makinesi şans eseri yakalandı! 17 yaşında, 130 suç kayıtlı ve 172 yıl kesinleşmiş hapis kararlı suç makinesi şans eseri yakalandı! 35 milyon TL değerindeki araziyi devlete hediye etmek istiyorlar! Nedeni herkesi şaşırttı! 35 milyon TL değerindeki araziyi devlete hediye etmek istiyorlar! Nedeni herkesi şaşırttı! Ela Rümeysa Cebeci'nin tahliyesi sonrasında AK Partili isimden sürpriz Mehmet Akif Ersoy çağrısı Ela Rümeysa Cebeci'nin tahliyesi sonrasında AK Partili isimden sürpriz Mehmet Akif Ersoy çağrısı Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü Dursun Özbek'ten tarihi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi olay olacak Yasin Kol açıklaması Dursun Özbek'ten tarihi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi olay olacak Yasin Kol açıklaması
İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin... Gram altın için tarih verdi İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin... Gram altın için tarih verdi Spiker Ela Rümeysa Cebeci 4 ay sonra tahliye oldu Spiker Ela Rümeysa Cebeci 4 ay sonra tahliye oldu Tıkladığı reklam yüzünden dolandırılan banka müşterisinden hukuk zaferi: Fatura bankaya kesildi! Tıkladığı reklam yüzünden dolandırılan banka müşterisinden hukuk zaferi: Fatura bankaya kesildi! 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı Cem Küçük, Erdoğan ve Bahçeli ''seçimler zamanında yapılacak'' dese de erken seçimin tarihini verdi! Cem Küçük, Erdoğan ve Bahçeli ''seçimler zamanında yapılacak'' dese de erken seçimin tarihini verdi! CHP'de sürpriz istifa! CHP'de sürpriz istifa! Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı Cem Adrian'ın yyuşturucu test sonucu belli oldu! Cem Adrian'ın yyuşturucu test sonucu belli oldu! Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası... Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...