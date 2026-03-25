Muratpaşa'da Yapay Zeka İle Görsel Üretim Atölyesi başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, 15-19 yaş arası gençlere yönelik olarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) yapay zeka ve görsel üretim odaklı bir atölye programı düzenliyor. Fotoğraf, video ve yapay zeka destekli görsel üretim alanlarına odaklanan program, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Başvurular 2 Nisan’da sona erecek.

 “Geleceği Tasarlayanlar” başlıklı eğitim, Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Dört hafta sürecek uygulamalı eğitimde; fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak.

“Yapay Zekanın Mimarları” başlıklı eğitim ise yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek. Dört haftalık bu programda, büyük dil modellerinin (LLM) temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek.

Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile gerçekleşen eğitime başvurular 24 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan program, 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Detaylı bilgi ve başvuru için 322 52 70 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.

