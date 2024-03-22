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Muratpaşa'da yaşlı korosundan müzik şöleni

Muratpaşa'da yaşlı korosundan müzik şöleni
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Muratpaşa Belediyesi, ''Yaşlı Haftası''nda Bayındır Park’ta yer alan Soğuksu Yaşlı Evi’nde koro grubu ve modern dans topluluğunu bir araya getirdi.

Yaşlı evi üyeleri etkinliğe 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak başladı. Ardından oluşturdukları koro çalışmasıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca Latin gösterileri de yapıldı.

2014’ten bu yana açılan yaşlı evlerinde birçok aktivite gerçekleştirdiklerini söyleyen Gerontolog Damla Cifcifli, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte de yapılan aktiviteleri sergilemeye karar verdiklerini söyledi. Cifcifli, “Koro grubumuzun şarkılarıyla kendimizden geçtik, dans gösterilerimizi izledik. Muratpaşa’mızda, rengarenk kent sakinlerimizle beraber eğlendik. Yaşlılara saygı haftamız kutlu olsun” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin açtığı yaşlı evlerinde bol bol aktivitelere katılıp arkadaş edinme şansı yakaladıklarını dile getiren 72 yaşındaki yaşlı evi üyesi Havva Kuran ise “Gönül yaşı hiçbir zaman yaşlanmıyor. Sadece yaş alıyoruz” dedi, Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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