Muratpaşa’da Yeni Yıl Çarşısı açılıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Yeni Yıl Çarşısı, 20 Aralık’ta açılıyor. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda açılacak çarşıda, hediyelik eşyalar, yılbaşı soflarına eşlik edecek yiyeceklerin satılacağı stantlar yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yılbaşı klasiği Yeni Yıl Çarşısı'nı 20 Aralık Salı günü açılıyor. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak çarşı, 31 Aralık’a kadar açık kalacak. El emeği göz nuru hediyelik eşyalar, yılbaşı soflarına eşlik edecek yiyeceklerin satılacağı çarşı için Muratpaşa Belediyesi’nin hummalı çalışması tamamlandı. LED ışıklardan dev yılbaşı ağaçlarının kurulduğu kent meydanı, rengarenk oldu.

Belediyenin yeni yıl çarşısının açılış töreni ise 23 Aralık Cuma günü yapılacak. Antalya’nın kardeş şehri Rostov on Don’dan gelecek akordeonist ve besteci Aleksandr Poeluev, saat 20.00’de kent meydanında konser verecek. 2 defa dünya akordeon çalma şampiyonu da oan Poeluv’a Inna Svechnikova da dansıyla kendisine eşlik edecek.