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Muratpaşa’da yeni yıl hazırlıkları başladı

Muratpaşa’da yeni yıl hazırlıkları başladı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı işbirliğiyle yılbaşı klasiği haline gelen Yeni Yıl Çarşısı için hazırlıklar başladı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulacak çarşı 9-31 Aralık’ta ziyaretçilere açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi, Türk turizminin başkenti Antalya’da yeni yıl için hazırlıklara günler önceden başladı. Adalya Vakfı’yla birlikte her yeni yıl öncesi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan çarşıda stant açmak isteyen esnaf, satışa çıkaracakları ürünlerin kalite nitelik belgeleriyle birlikte başvurularını tamamladı. Başvuruları onaylanan esnaf, 9-31 Aralık tarihlerinde birbirinden renkli stantlarda yüzlerce ürünü Antalyalıların beğenisine sunacak. Yeni yılın heyecanını erkenden yaşamak isteyenlerin uğrak adresi olacak LED ışıklarla süslenecek çarşıda birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek tatlar yer alacak.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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