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Muratpaşa'da yeni yıla tatlı başlangıç

Muratpaşa'da yeni yıla tatlı başlangıç
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yılın en keyifli zamanına lezzet katacak atölyelerine başlıyor. Gündemden düşmeyen ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen Dubai çikolatası ve yılbaşı kurabiyeleri atölyeleri 19-20 Aralık’ta gerçekleşecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek atölyeler, 19 Aralık Perşembe, yılbaşı kurabiyeleriyle başlayacak. Zümrüt Kaçmaz’ın gerçekleştireceği atölye, 13.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Serinin yıldızı Dubai çikolatası atölyesi ise 20 Aralık Cuma günü aynı saatler arasında yine Kaçmaz’ın rehberlerinde düzenlenecek. Atölye çalışmaları 21 Aralık 13.00-14.30 arası Gülşah Ilgın’ın gerçekleştireceği ‘Poi Atölyesi’ ve 15.00-16.00 arası Tuğçe Dural’ın gerçekleştireceği ‘Nefes Farkındalık Atölyesi’ ile sona erecek.

Atölyelere katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Kent sakinleri, bilgi almak ve kayıt oluşturmak için 0243 350 07 48 numaralı hattı arayarak Türkan Şoray Kültür Merkezi’ne ulaşabilecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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