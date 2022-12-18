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Muratpaşa'da Yerli Malı Haftası kutlandı

Muratpaşa'da Yerli Malı Haftası kutlandı
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın kooperatiflerinin Yerli Malı Haftası kutlamasında Antalya’nın coğrafi işaretli lezzeti turunç kabuğu reçeli yaptı.

Muratpaşa Belediyesi’nin, kadın kooperatiflerinin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda yer alan kooperatifler Yerli Malı Haftası’nı kutladı. Erdal İnönü Kent Parkı’nda kooperatiflerin ürettiği reçeller, lokumlar, meyve kuruları, mis kokulu sabunlar, tarhana çorbası ve el emeği, göz nuru ürünler hafta dolayısıyla sergiye çıktı. Atölyelerin de düzenlendiği etkinliği Başkan Uysal da eşi Ümran Uysal’la ziyaret etti. Uysal ailesi, evleri için alışveriş yaparken Başkan Uysal, eldivenleri giyerek Antalya’nın coğrafi işaretli lezzeti turunç kabuğu reçeli yapının gösterildiği atölyeye katıldı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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