Muratpaşa'da Yılbaşı Çarşısı açıldı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin kentin dört bir yanında kadınların kurup işlettiği kooperatiflerle birlikte kurduğu Yılbaşı Çarşısı açıldı. Çarşının ilk gün ziyaretçileri arasında Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin, geçen yıl covid-19 pandemi nedeniyle açmadığı Yılbaşı Çarşısı, bu yıl yeniden Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kuruldu. Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatifleriyle birlikte kurduğu Yılbaşı Çarşısı’nda hediyelik eşyaların, yöresel ürünlerin ve ev yapımı yiyeceklerin yer aldığı 45 stant yer alıyor. Yılbaşı Çarşı, 31 Aralık’a kadar açık olacak.

Yılbaşı Çarşısı’nın ilk gün ziyaretleri arasında Belediye Başkanı Uysal da yer aldı. Başkan Uysal, stantları tek tek ziyaret edip bol kazançlar dilerken vatandaşların yeni yıllını da şimdiden kutladı. Ziyaretler sırasında Serik Boğazkent Kadın Girişim Kooperatifi’nden Hayat Durmuş “Başkanımız Sayın Ümit Uysal, bize çıktığımız bu dikenli yolda ağustos ayında akan Çoruh Nehri gibi destek verdi. Bu imkanı sundu. Tüm kadınlarımız bunun bilincinde olsun. İyi ki varsınız başkanım” diye konuştu. Başkan Uysal, sözleri için Durmuş’a teşekkür etti.