Muratpaşa’da yol çizgileri yenileniyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için cadde ve sokaklarda trafik çizgilerini yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin iki önemli ulaşım aksı Burhanettin Onat ve Narenciye caddelerini Cebesoy Caddesi üzerinden Doğu Garajı'na bağlayan Balıkçıoğlu Caddesi'nde yol şerit ve trafik çizgilerini yeniledi. 840 metre uzunluğundaki çift şeritli yolda çalışma, asfalt üzerine soğuk yol çizgi boyası şeklinde gerçekleştirildi. Muratpaşa, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, kasis, yaya geçidi ve diğer trafik çizgilerinin yenilenmesi için ilçe genelinde tarama yaptı. Ağustos ayıyla birlikte öncelik okul bölgelerinde olmak üzere çalışmalar başladı.