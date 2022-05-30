Muratpaşa'da Yöreler Renkler Festivali başladı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanları buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali başladı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festivalin açılışında Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yöreler Renkler Festivali, şehrin ruhunun, özünün buluşmasıdır” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin tüm renklerini buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali’nin 6’ncısı Doğu Anadolu Gecesi’yle başladı. 5 Haziran’a kadar devam edecek festival, yaklaşık 7 bin metrekare genişliğe sahip Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Bu yıl 53 hemşeri, 9 Yörük ve Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 7 derneğin katıldığı festivalde her akşam yemekleri, müzikleri, el sanatlarıyla bir bölge tanıtılıyor.

Festivalin ilk gününde Başkan Uysal, kent meydanında derneklerin kurduğu tanıtım stantlarını gezdi. Kahramanmaraş’ın dondurmasından Nevşehir çömleğine, Yörüklerin yayık ayranına Türkiye’nin dört bir yanından lezzetlerin, el emeği ürünlerin yer aldığı stantlarda Başkan Uysal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Uysal, Antalya Giritliler Derneği’nin zeytinlikleri maden ve kömür santrali yatırımlarına açmaya yönelik girişimlere dikkat çekmek için açtığı ‘Zeytinime Dokunma’ standını da ziyaret etti. Başkan Uysal, burada zeytin fideleriyle hazırlanan #ZeytinimeDokunma takında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yöreler Renkler Festivali’nde gece Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada “Yöreler Renkler Festivali, şehrin ruhunun, özünün buluşmasıdır. Buradaki sevgi, saygı, şenlik bir şehri oluşturan insanların dayanışması, kardeşliği, komşuluğudur. Buna katkı verdiğiniz çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından festivale katılan Doğu Anadolu hemşeri derneklerine plaketleri takdim edildi.

Gece, Türk halk müziği sanatçısı Ender Balkır konseriyle devam etti. Festival alanını dolduran yüzlerce kişi Balkır söylediği türkülere halaylarla eşlik etti. Balkır’ın ardından Ali Gündüz sahne aldı.