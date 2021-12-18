Muratpaşa'da yorgun zihinlere fitness

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi’nde, otizimli çocuklar, aileleri ve görme engelli bireyler zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığı hedefleyen Mindful Fitness yöntemiyle tanıştı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe’nin yeni yaşam merkezinde beden farkındalığı ve şefkat algısıyla forma girme ve geliştirme metodu Mindful Fitness dersleri başladı. Fit ve Bilinçli Yaşam Koçluk Derneği’nin gönüllü olarak gerçekleştirdiği ilk çalışmaya otizimli çocuklar, aileleri ve görme engelli bireyler katıldı. Programla, stres kaynaklı kronik eklem ağrılarının ve organ rahatsızlıklarının giderilmesi ve uykusuzluk, panik atak, anksiyete, odaklanma sorunu, endişe ve kaygı gibi duygusal dalgalanma sorunların üstesinden gelinmesi hedefleniyor.