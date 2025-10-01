Muratpaşa'da Zeytinpark’ta motivasyon buluşması

  1. Anasayfa
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, Engelsiz Kafe’nin özel gereksinimli bireylerine yeni eğitim-öğretim yılı için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi.

Zeytinpark’ta gerçekleşen etkinlikte katılımcılar doğayla iç içe olmanın tadını çıkarırken düzenlenen aktivitelerle dolu dolu zaman geçirdi. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yer aldığı etkinliğe 250 kişi katıldı. Aileler evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle etkinlikte paylaşım masası oluşturarak dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Katılımcılar ayrıca gün boyu yakar top, voleybol, istop, ip atlama ve yumurta yarışı gibi geleneksel oyunlarla eğlendi. Programın en ilgi gören bölümü ise köpük partisi oldu. Katılımcılar müzik eşliğinde köpüklerin arasında doyasıya dans etti. Sosyalleşmenin ve aileler arasındaki dayanışmanın güçlenmesinin hedeflendiği etkinlikte katılımcılar yeni eğitim-öğretim yılı için moral depoladı.

