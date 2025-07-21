Muratpaşa’daki mutfak atölyesinde karpuzun en tatlı hali

Antalya’nın bunaltıcı yaz sıcaklarında, Muratpaşa Belediyesi’nin Engelsiz Kafe’de düzenlenen mutfak atölyesi hem serinletti hem de yürekleri ısıttı. Özel gereksinimli bireylerin katıldığı atölyede, ‘Karpuz Şenliği’ temasıyla karpuz-soda kokteyli yapıldı.

Engelsiz Kafe’nin özel gereksinimli bireylere yönelik hazırladığı eğitim programı yaz döneminde de devam ediyor. Düzenli aralıklarla gerçekleşen Mutfak Atölyesi’nde bu kez mutfak önlükleri giyildi, tezgahlar kuruldu, yazın vazgeçilmezi karpuzla ferahlatıcı tarifler hazırlandı.

Etkinlikte ilk olarak dilimlenmiş karpuzların çekirdekleri tek tek ayıklandı. Ardından yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi blenderdan geçirilerek doğal bir karpuz suyu elde edildi. Maden suyunun da eklendiği içeceğe taze nane yapraklarıyla aroma verildi. Etkinlik sonunda ise küçük ustalar kendi elleriyle hazırladıkları bu serinletici lezzeti yudumlamanın keyfini ve gururunu yaşadı.

Etkinlikte yer alan özel gereksinimli bireylerden Dilek Tunç yaptığı içeceğin tarifini vermesinin ardından “Ben bu içeceğin içine sevgimi, aşkımı, dünyamı koydum ailem ve öğretmenlerim mutlu olsunlar diye” dedi. Tunç, Engelsiz Kafe’yi çok sevdiğini ve burada mutlu anlar geçirdiğini de sözlerine ekledi.