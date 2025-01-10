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Muratpaşa’dan 89 milyon liralık çevre yatırımı

Muratpaşa’dan 89 milyon liralık çevre yatırımı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunu 4 tır ve 2 çöp kamyonuyla güçlendirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 89 milyon TL’lik yatırım için, “Her şey komşularımıza, ülkemize, insanımıza daha iyi hizmet edebilmek için” dedi.

Belediyeye teslim edilen 4 tır ve 2 çöp kamyonunu inceleyen Başkan Uysal, yatırımın ‘yeşil enerji ve sürdürülebilirlik paketi’ kapsamında leasing modeliyle finanse edildiğini belirtti. Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Koşullar zor, ekonomik kriz ağır” diyerek, bu süreçte Antalya’nın turizm sayesinde Türkiye için bir nefes borusu olduğunu vurguladı.

Antalya’nın, Türk turizminin başkenti olduğu bilinciyle çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bütün güçlüklere ve bütün sıkıntılarımıza rağmen leasing yöntemiyle 4 yeni tır ve 2 yeni çöp kamyonunu araç filomuza katmış bulunuyoruz. Her şey komşularımıza, ülkemize, insanımıza daha iyi hizmet edebilmek için. Hayırlı olsun.”

Başkan Uysal, yeni araçların temizlik çalışmalarını daha hızlı ve verimli hale getirerek hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracağını da sözlerine ekledi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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