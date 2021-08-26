Muratpaşa’dan Antalyaspor taraftarına büyük hediye

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin inşa ettiği Antalyaspor Taraftar Lokali, kırmızı beyazlı takımın kendi evinde oynayacağı Rizespor maçı öncesi törenle açılıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cuma saat 19.00’da başlayacak törene Antalyaspor’a gönül veren herkesi davet etti.

Muratpaşa Belediyesi, 55’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Antalyaspor’un taraftarları için inşa ettiği lokal açılıyor. Açılışı yapılacak lokal, takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun hemen karşısında, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerinde yer alıyor. Temeli nisanda ayında atılan bina 120 metrekarelik bir alana inşa edildi.

Başkan Uysal, açılışın Antalyaspor’un Süper Lig’in 3’üncü hafta maçında kendi evinde oynayacağı Rizespor karşılaşması öncesi yapılacağını söyledi. Cuma saat 19.00’da başlayacak açılışta Başkan Uysal ve Antalyaspor taraftarlarının yanı sıra Antalyaspor dernek ve kulüp yöneticileri de yer alacak. Başkan Uysal, açılışa Antalyaspor’a gönül veren herkesi davet ederken “Antalyaspor’umuzun yeniden taraftarıyla buluştuğu yeni sezonda Taraftar Lokalimiz de hizmet vermeye başlıyor. Lokalimiz, takımımızın maçlarını oynadığı stadımızla birleşik bir ünite olarak Antalyaspor ailemizin kalbi diyebileceğimiz bir noktada yer alıyor. Taraftarlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.