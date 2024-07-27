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Muratpaşa’dan aşure ikramı

Muratpaşa’dan aşure ikramı
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleneksel olarak devam eden aşure dağıtımında “Aşurelerimizi her yıl olduğu gibi aşevimizde pişirdik. Komşularımızla buluşturmaktan, onlara ikram etmekten onur duyuyoruz” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleneksel olarak devam eden aşure dağıtımında “Aşurelerimizi her yıl olduğu gibi aşevimizde pişirdik. Komşularımızla buluşturmaktan, onlara ikram etmekten onur duyuyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, kent merkezinde bulunan Muratpaşa Camii’nde gelenekselleşen aşure ikramına bu yıl da devam etti. 2 bin 500 kişilik aşure dağıtımı için, belediye aşevinde hazırlıklar bir gün öncesinden başladı. Nohuttan fasulyeye bakliyatın ve kuruyemişlerin buluştuğu aşure erken saatlerde pişirildi ve namaz çıkışı caminin avlusunda kent sakinlerine dağıtıldı. Aşurenin köklü ve güzel bir gelenek olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Sevgiyi, saygıyı, birleşmeyi, birliği, umudu, geleceğe duyduğumuz tasada ve kıvançta birlik olma duygusunu ifade eden çok güzel bir gelenek. Aşurelerimizi her yıl olduğu gibi aşevimizde pişirdik. Komşularımızla buluşturmaktan, onlara ikram etmekten onur duyuyoruz. Allah kabul etsin” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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