Muratpaşa’dan birlik mesajı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe’de düzenlediği aşure ikramına çok sayıda vatandaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlularının temsilcileriyle Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal katıldı.

Aşure etkinliğinde konuşan Başkan Uysal, ‘Muratpaşa halkımız burada, yol arkadaşlarımız, dostlarımız burada. Aşure gibiyiz, çok tatlıyız, çok lezzetliyiz, çok barışçıyız. Birbirimizle uyum içindeyiz birlikte olmaktan dolayı güçlü bir etki bırakıyoruz’ dedi. Kamusal alanda herkese eşit hizmet anlayışıyla dünyaya örnek olduklarını ifade eden Uysal, “Herkese kamu hizmetinin adil ulaştığı, tüm insanların kucaklandığı, kamu yönetimimizin berraklığıyla gurur duyulan kapsayıcı güzel bir şehrimiz var. Kıyılarımız herkese açık, denize sıfır alanlarımız tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor” diye konuştu.

Başkan Uysal, herkesin hakkını gözeten belediyecilik anlayışının bu aşure gününde de kendini gösterdiğini belirterek, belediyenin aşevince gluten hassasiyeti olan vatandaşlar için glutensiz aşure hazırlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Başkan Uysal aşure kazanının başına geçerek aşureyi davetlilere tek tek ikram etti.