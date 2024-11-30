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Muratpaşa‘dan geleceğin iklim senaryoları

Muratpaşa‘dan geleceğin iklim senaryoları
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Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan "+0,5 Akdeniz’in Geleceği" iklim çalıştayları kapsamında, “Antalya 2050 İklim Senaryoları” başlıklı etkinlik 6-7 Aralık tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Çalıştayda, iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yıl içinde Antalya’da yaratabileceği etkiler ele alınacak.

Bu yılki teması “Antalya 2050 İklim Senaryoları” olarak belirlenen çalıştay, iklim kriziyle mücadele, farkındalık yaratma ve uyum stratejileri geliştirme hedefiyle düzenleniyor. Çalıştayda; tarım, arazi kullanımı, ekstrem hava olayları, su kıtlığı, kültürel mirasın korunması, turizmin dönüşümü, yapay zekanın kullanımı ve ekonomideki değişimler gibi birçok başlık masaya yatırılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalıştayın Antalya’nın çevresel, ekonomik ve sosyal geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Uysal, “Akademisyenlerin ve uzmanların katkılarıyla, iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon teknolojilerinin yanı sıra yeni iş alanları ve yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımlar tartışmaya açılacak. Amacımız, iklim krizine karşı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak. Çalıştayda geliştirilen kapsamlı çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak” diye konuştu.

6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştay, Antalya’nın 2050 iklim senaryolarını tartışarak sürdürülebilir bir gelecek için yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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