Muratpaşa’dan geleneksel Ramazan buluşmaları
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla kurduğu Ramazan Çarşısı’nda etkinlikler bu hafta da dolu dolu devam edecek. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan çarşı, her gün 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Yöresel ürünlerden yiyecek ve içeceklere, hediyelik eşyalardan el emeği tasarımlara kadar birçok standın yer aldığı çarşıda bu hafta geleneksel Ramazan eğlenceleri sahnede olacak. Hacivat ile Karagöz’ün atışmaları, meddah gösterileri ve orta oyunları izleyicilere nostaljik Ramazan akşamları yaşatırken, semazen gösterileri meydanın manevi atmosferini güçlendirecek.

Çarşıda sahne programı 11 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başlayacak. Saat 20.30’da semazen gösterisi sahnelenecek. Program, saat 21.00’de Yasin Ateş konseriyle sona erecek.

14 Mart Cumartesi günü saat 13.00-14.30 arasında Ramazan korteji düzenlenecek. Saat 14.30’da “Ramazan Feneri Yapımı Atölyesi” gerçekleştirilecek. 15.00-16.00 saatleri arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri düzenlenirken, 16.00-16.30 arasında Mini Kulüp etkinliği yapılacak. Program, saat 16.30’da Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle devam edecek. Akşam bölümünde ise saat 20.00’de semazen gösterisi, 20.30’da Karagöz ile Hacivat gösterisi sahnelenecek. Gün, saat 21.00’de Yudum Polat ve Orkestrası’nın gerçekleştireceği “90’lar Türkçe Pop Konseri” ile tamamlanacak.

15 Mart Pazar günü de saat 13.00-14.30 arasında Ramazan korteji düzenlenecek. Saat 14.30’da “Ramazan Feneri Yapımı Atölyesi”, 15.00-16.00 arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri, 16.00-16.30 arasında Mini Kulüp etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 16.30’da Antre Sahne’nin “Yırtık ile Pırtık” adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Günün programı saat 17.00’de orta oyunu ve 17.30’da semazen gösterisiyle sona erecek.

