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Muratpaşa’dan iklim bulmacası atölyesi

Muratpaşa’dan iklim bulmacası atölyesi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Dünya İklim Günü’nde İklim değişikliğiyle mücadele bilinci kazandırmak amacıyla çocuklara yönelik “İklim Bulmacası” atölyesi düzenledi.

İklim Bulmacası Atölyesi Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün bahçesinde gerçekleşti. Atölyede bilimsel verilere dayalı, katılımcı ve yaratıcı bir yöntemle hazırlanan atölye çalışmalarında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporları doğrultusunda oluşturulan dört temel set kullanıldı. Her biri iklim değişikliğinin bir bileşenini temsil eden özel kartlar kullanılarak katılımcıların kolektif zekâyı harekete geçirmesi ve çözüm odaklı düşünmesi sağlandı.

Bütünsel pedagojiyi esas alan bu interaktif eğitim modeli, çocuklara yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda onları sorumluluk almaya ve harekete geçmeye teşvik ediyor. Atölye çalışmaları çocukları iklim değişikliğiyle ilgili düşünmeye, sorgulamaya ve çözüm üretmeye teşvik ederken; geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesine de katkı sağlıyor. Öğrenciler iklim krizinin nedenleri ve sonuçları arasında bağlantılar kurarak hem öğreniyor hem de birlikte çözüm üretmenin gücünü keşfediyor.

 

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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