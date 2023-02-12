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Muratpaşa’dan Malatya’ya 50 çadır

Muratpaşa’dan Malatya’ya 50 çadır
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Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı illerden Malatya’ya 50 çadır gönderdi. 16 metrekare genişliğindeki çadırlar, gönüllülerin de yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük depremin yıkıma neden olduğu Malatya’da bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi ziyaretine eşlik etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Malatya’da kendilerine aktarılan en önemli sorunun çadır olduğunu belirtirken perşembe gününden itibaren bölgede bulunan Başkan Uysal da Malatya merkez ve Akçadağ ilçesine bağlı Ören’de ilk etapta 50 çadırı bölgeye göndereceklerini söyledi. Başkan Uysal’ın belirttiği o çadırlar dün gece saatlerinde Antalya’dan yola çıktı. 16 metrekarelik çadırlar belediyenin ana yardım toplama merkezi 99. Yıl Kuvayi Milliye Spor Salonu’ndan gönüllülerin de yardımıyla kamyonlara yüklendi. Çadırları kurmak için 8 kişilik bir ekip de yola çıktı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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