Muratpaşa’dan Meme Kanseri Farkındalık Konferansı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla ‘Meme Kanseri Farkındalık Konferansı’ düzenliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konferans, 18 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, alanında uzman isimler meme kanserinde erken tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verecek. Konferansın konuşmacıları arasında ise Prof. Dr. Alihan Gürkan, Prof. Dr. Emel Durmaz ve Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun yer alıyor. Konferans, meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Erken tanının hayat kurtardığına yönelik farkındalık yaratılmasıyla birlikte kadınlar, düzenli olarak kontrole gitmeleri konusunda da teşvik ediliyor.